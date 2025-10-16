İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    PA nümayəndəsi ANAMA yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 19:57
    PA nümayəndəsi ANAMA yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb

    Prezident Administrasiyasının (PA) Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin QHT-lərlə iş sektorunun müdiri Tural Əliyev Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Agentliyin İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Şamil Rzayev yeni tərkibdəki Şura üzvləri haqqında məlumat verib.

    Görüşdə İctimai Şura üzvləri fikir və təkliflərini bildirib, müvafiq qeydlər götürülüb, suallar cavablandırılıb.

    Prezident Administrasiyası minatəmizləmə ANAMA
    Foto
    Представитель АП встретился с членами Общественного совета при ANAMA

    Son xəbərlər

    20:38

    ABŞ Senatı 10-cu dəfə hökumətin maliyyələşdirmə ilə bağlı qanun layihəsini rədd edib

    Digər ölkələr
    20:27

    Tovuzda 29 yaşlı qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    20:15
    Foto

    Ermənistanın Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyanla bağlı sənədlər məhkəmədə tədqiq edilib

    Daxili siyasət
    20:08

    Rusiya və Tacikistan neft yataqlarının birgə işlənməsini müzakirə edir

    Region
    20:04

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilib

    Komanda
    19:57
    Foto

    PA nümayəndəsi ANAMA yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    19:56

    Azərbaycanın üzgüçülük millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Fərdi
    19:50

    Litva müdafiə xərclərini ÜDM-in 5,38 faizinədək artırır

    Digər ölkələr
    19:44

    Azərbaycanda bələdiyyələrin birləşmə prosesi başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti