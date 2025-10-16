PA nümayəndəsi ANAMA yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb
Daxili siyasət
- 16 oktyabr, 2025
- 19:57
Prezident Administrasiyasının (PA) Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin QHT-lərlə iş sektorunun müdiri Tural Əliyev Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, Agentliyin İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Şamil Rzayev yeni tərkibdəki Şura üzvləri haqqında məlumat verib.
Görüşdə İctimai Şura üzvləri fikir və təkliflərini bildirib, müvafiq qeydlər götürülüb, suallar cavablandırılıb.
Son xəbərlər
20:38
ABŞ Senatı 10-cu dəfə hökumətin maliyyələşdirmə ilə bağlı qanun layihəsini rədd edibDigər ölkələr
20:27
Tovuzda 29 yaşlı qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİBHadisə
20:15
Foto
Ermənistanın Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyanla bağlı sənədlər məhkəmədə tədqiq edilibDaxili siyasət
20:08
Rusiya və Tacikistan neft yataqlarının birgə işlənməsini müzakirə edirRegion
20:04
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilibKomanda
19:57
Foto
PA nümayəndəsi ANAMA yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşübDaxili siyasət
19:56
Azərbaycanın üzgüçülük millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıbFərdi
19:50
Litva müdafiə xərclərini ÜDM-in 5,38 faizinədək artırırDigər ölkələr
19:44