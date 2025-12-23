В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня пройдут еще три матча.

Как сообщает Report, сначала состоится отложенный матч IX тура.

Действующий чемпион страны "Сабах" примет "Гянджу". Встреча начнется в 17:00 во Дворце спорта Баку.

В 20:00 состоятся матчи XI тура "Сярхядчи" - "Губа" и "Абшерон Лайонс" - "Шеки". Встречи пройдут соответственно в спортивном центре "Сярхядчи" и во Дворце спорта Баку.

Матчи XI тура НТД - "Гянджа" и "Сабах" - "Нефтчи" отложены на неопределенный срок. В предыдущих матчах тура "Орду" победил "Нахчыван" (86:64), "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" (99:95).