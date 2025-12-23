İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha üç oyun keçiriləcək

    Komanda
    • 23 dekabr, 2025
    • 09:10
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha üç oyun keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha üç oyun keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq IX turdan təxirə salınmış matç baş tutacaq.

    Son ölkə çempionu "Sabah" "Gəncə"ni qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 17:00-da start götürəcək.

    Saat 20:00-da XI turun "Sərhədçi" - "Quba" və "Abşeron Lions" - "Şəki" görüşləri baş tutacaq. Qarşılaşmalar müvafiq olaraq "Sərhədçi" İdman Mərkəzi və Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.

    XI turun NTD - "Gəncə" və "Sabah" - "Neftçi" oyunları qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Turun əvvəlki matçlarında "Ordu" "Naxçıvan"ı (86:64), "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (99:95) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası XI turun oyunları təxirə salınmış matç
    В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня пройдут еще три матча

    Son xəbərlər

    09:39

    Tramp Tokayevə Ağ Evin açarını hədiyyə edib

    Digər ölkələr
    09:39

    Azərbaycan neftnin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    09:31

    EAPCA: Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsi obyektivlikdən uzaqdır

    Xarici siyasət
    09:25

    Cəlilabadda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:15

    "FINCA Azerbaijan"dan növbəti 4 milyon manatlıq istiqraz buraxılışı!  – İllik 15 % gəlir

    Maliyyə
    09:10

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha üç oyun keçiriləcək

    Komanda
    09:06

    Mərdəkanda işıq olmayacaq

    Energetika
    09:02

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti