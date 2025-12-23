Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha üç oyun keçiriləcək
Komanda
- 23 dekabr, 2025
- 09:10
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha üç oyun keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq IX turdan təxirə salınmış matç baş tutacaq.
Son ölkə çempionu "Sabah" "Gəncə"ni qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 17:00-da start götürəcək.
Saat 20:00-da XI turun "Sərhədçi" - "Quba" və "Abşeron Lions" - "Şəki" görüşləri baş tutacaq. Qarşılaşmalar müvafiq olaraq "Sərhədçi" İdman Mərkəzi və Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.
XI turun NTD - "Gəncə" və "Sabah" - "Neftçi" oyunları qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Turun əvvəlki matçlarında "Ordu" "Naxçıvan"ı (86:64), "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (99:95) məğlub edib.
Son xəbərlər
09:39
Tramp Tokayevə Ağ Evin açarını hədiyyə edibDigər ölkələr
09:39
Azərbaycan neftnin qiyməti 66 dollara yaxınlaşırEnergetika
09:31
EAPCA: Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsi obyektivlikdən uzaqdırXarici siyasət
09:25
Cəlilabadda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürübHadisə
09:15
"FINCA Azerbaijan"dan növbəti 4 milyon manatlıq istiqraz buraxılışı! – İllik 15 % gəlirMaliyyə
09:10
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha üç oyun keçiriləcəkKomanda
09:06
Mərdəkanda işıq olmayacaqEnergetika
09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)Maliyyə
09:02