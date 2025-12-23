Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Джалилабаде автомобиль сбил 78-летнюю женщину

    Происшествия
    23 декабря, 2025
    • 09:32
    В Джалилабаде автомобиль сбил 78-летнюю женщину

    В Джалилабадском районе автомобиль сбил пешехода.

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел в селе Узунтепе.

    Автомобиль марки Ford Transit сбил переходившую дорогу Судавар Гулиеву (1947 г.р.).

    Пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

    По факту ведется расследование.

