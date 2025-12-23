В Джалилабаде автомобиль сбил 78-летнюю женщину
Происшествия
- 23 декабря, 2025
- 09:32
В Джалилабадском районе автомобиль сбил пешехода.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел в селе Узунтепе.
Автомобиль марки Ford Transit сбил переходившую дорогу Судавар Гулиеву (1947 г.р.).
Пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
По факту ведется расследование.
