Cəlilabadda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 23 dekabr, 2025
    • 09:25
    Cəlilabad rayonunda piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Uzuntəpə kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Dünən saat 17:30 radələrində yolu keçmək istəyən kənd sakini, "Ford Transit" markalı avtomobil 1947-ci il təvəllüdlü Südavər Quliyevanı vurub.

    Qəza nəticəsində ağır xəsarətlər alan piyada xəstəxanaya çatdırılıb.

    Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, o, bu gecə saat 03:00 radələrində xəstəxanada həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Cəlilabad rayonu Qəza Hadisə
    В Джалилабаде автомобиль сбил 78-летнюю женщину

