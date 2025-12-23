Cəlilabadda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
Hadisə
- 23 dekabr, 2025
- 09:25
Cəlilabad rayonunda piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Uzuntəpə kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Dünən saat 17:30 radələrində yolu keçmək istəyən kənd sakini, "Ford Transit" markalı avtomobil 1947-ci il təvəllüdlü Südavər Quliyevanı vurub.
Qəza nəticəsində ağır xəsarətlər alan piyada xəstəxanaya çatdırılıb.
Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, o, bu gecə saat 03:00 radələrində xəstəxanada həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:39
Tramp Tokayevə Ağ Evin açarını hədiyyə edibDigər ölkələr
09:39
Azərbaycan neftnin qiyməti 66 dollara yaxınlaşırEnergetika
09:31
EAPCA: Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsi obyektivlikdən uzaqdırXarici siyasət
09:25
Cəlilabadda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürübHadisə
09:15
"FINCA Azerbaijan"dan növbəti 4 milyon manatlıq istiqraz buraxılışı! – İllik 15 % gəlirMaliyyə
09:10
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha üç oyun keçiriləcəkKomanda
09:06
Mərdəkanda işıq olmayacaqEnergetika
09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)Maliyyə
09:02