KİV: Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 14:17
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) Baş direktoru, eyni zamanda BMT-nin Baş katibi postuna namizədlərdən biri olan Rafael Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"Bu səfər həftənin sonunda gözlənilir", - bildirilib.
Son xəbərlər
14:19
Foto
Video
Xaçmazda şadlıq sarayının fəaliyyəti dayandırılıbHadisə
14:17
KİV: Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
14:16
Təxliyə olunan: "Proses yüksək səviyyədə həyata keçirildi"İnfrastruktur
14:15
Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar keçiriləcəkFərdi
14:11
Dünya çempionu Romero mövsümün sonunda "Tottenhem"dən ayrılacaqFutbol
14:07
Foto
İrandan daha 14 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
14:05
Fidanla Əraqçi yenidən Türkiyə hava məkanının pozulmasını müzakirə ediblərRegion
13:53
İraq hava məkanının bağlanmasını daha üç gün uzadıbDigər ölkələr
13:48