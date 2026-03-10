İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 14:17
    KİV: Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcək

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) Baş direktoru, eyni zamanda BMT-nin Baş katibi postuna namizədlərdən biri olan Rafael Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu səfər həftənin sonunda gözlənilir", - bildirilib.

    Rafael Qrossi Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik Rusiya
    СМИ: Гросси на этой неделе посетит Россию

    Son xəbərlər

    14:19
    Foto
    Video

    Xaçmazda şadlıq sarayının fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    14:17

    KİV: Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    14:16

    Təxliyə olunan: "Proses yüksək səviyyədə həyata keçirildi"

    İnfrastruktur
    14:15

    Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar keçiriləcək

    Fərdi
    14:11

    Dünya çempionu Romero mövsümün sonunda "Tottenhem"dən ayrılacaq

    Futbol
    14:07
    Foto

    İrandan daha 14 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    14:05

    Fidanla Əraqçi yenidən Türkiyə hava məkanının pozulmasını müzakirə ediblər

    Region
    13:53

    İraq hava məkanının bağlanmasını daha üç gün uzadıb

    Digər ölkələr
    13:48

    Britaniya Şərqi Aralıq dənizinə ikinci gəmini göndərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti