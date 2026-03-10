СМИ: Гросси на этой неделе посетит Россию
- 10 марта, 2026
- 13:59
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который также является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН, на этой неделе посетит Россию.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Такой визит ожидается в конце недели", - сказал собеседник агентства.
