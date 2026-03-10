Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    СМИ: Гросси на этой неделе посетит Россию

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 13:59
    СМИ: Гросси на этой неделе посетит Россию

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который также является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН, на этой неделе посетит Россию.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    "Такой визит ожидается в конце недели", - сказал собеседник агентства.

