Xaçmazda şadlıq sarayının fəaliyyəti dayandırılıb
Hadisə
- 10 mart, 2026
- 14:19
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Xaçmaz şəhərində yerləşən "Elmin" şadlıq sarayının fəaliyyətini dayandırıb.
Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, şadlıq sarayında keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq sözügedən şadlıq sarayının fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.
Xaçmazda şadlıq sarayının fəaliyyəti dayandırılıb
Son xəbərlər
14:19
Foto
Video
Xaçmazda şadlıq sarayının fəaliyyəti dayandırılıbHadisə
14:17
KİV: Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
14:16
Təxliyə olunan: "Proses yüksək səviyyədə həyata keçirildi"İnfrastruktur
14:15
Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar keçiriləcəkFərdi
14:11
Dünya çempionu Romero mövsümün sonunda "Tottenhem"dən ayrılacaqFutbol
14:07
Foto
İrandan daha 14 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
14:05
Fidanla Əraqçi yenidən Türkiyə hava məkanının pozulmasını müzakirə ediblərRegion
13:53
İraq hava məkanının bağlanmasını daha üç gün uzadıbDigər ölkələr
13:48