İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Təxliyə olunan: "Proses yüksək səviyyədə həyata keçirildi"

    İnfrastruktur
    • 10 mart, 2026
    • 14:16
    Təxliyə olunan: Proses yüksək səviyyədə həyata keçirildi

    Bu gün Omanın paytaxtı Maskatdan Bakıya təxliyə reysi ilə gətirilmiş Azərbaycan vətəndaşları jurnalistlərə açıqlamasında aidiyyəti dövlət qurumlarına minnətdarlıq ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, təxliyə edilənlərdən biri Xəqani Süleymanov bildirib ki, Dubayda (Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri - BƏƏ) 10 gün ərzində əla şəraitlə təmin olunublar və təxliyə prosesi yüksək səviyyədə həyata keçirilib.

    "Başda Prezident İlham Əliyev olmaqla, qayğımıza qalanlara təşəkkür edirəm. Allah dövlətimizi, millətimizi, canımızdan çox sevdiyimiz vətənimizi qorusun", - əlavə edib.

    Təxliyə olunan digər vətəndaş Elnarə Tağıyeva isə deyib ki, o, BƏƏ-nin Əbu-Dabi şəhərində olub: "Bu təxliyənin həyata keçirilməsinə görə ilk növbədə dövlət başçısına, eyni zamanda, BƏƏ-dəki səfirliyimizə, Dubaydakı konsulluğumuza, AZAL-a ("Azərbaycan Hava Yolları" QSC) və bu prosesdə əməyi olan hər kəsə minnətdarıq. Təxliyə prosesi yüksək səviyyədə və çox yaxşı təşkil olunub. Arzumuz odur ki, hər zaman birlik olsun və belə məsələlər gələcəkdə də bu cür operativ şəkildə təşkil edilsin".

    Təxliyə reysi Azərbaycan Hava Yolları

    Son xəbərlər

    14:19
    Foto
    Video

    Xaçmazda şadlıq sarayının fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    14:17

    KİV: Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    14:16

    Təxliyə olunan: "Proses yüksək səviyyədə həyata keçirildi"

    İnfrastruktur
    14:15

    Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar keçiriləcək

    Fərdi
    14:11

    Dünya çempionu Romero mövsümün sonunda "Tottenhem"dən ayrılacaq

    Futbol
    14:07
    Foto

    İrandan daha 14 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    14:05

    Fidanla Əraqçi yenidən Türkiyə hava məkanının pozulmasını müzakirə ediblər

    Region
    13:53

    İraq hava məkanının bağlanmasını daha üç gün uzadıb

    Digər ölkələr
    13:48

    Britaniya Şərqi Aralıq dənizinə ikinci gəmini göndərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti