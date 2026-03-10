Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Эвакуированные из ОАЭ граждане отметили высокий уровень организации процесса

    Граждане Азербайджана, доставленные сегодня спецрейсом из столицы Омана Маската в Баку, выразили благодарность госорганам и президенту Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, один из эвакуированных граждан Азербайджана Хагани Сулейманов в комментарии журналистам сказал, что им были предоставлены отличные условия в Дубае в течение 10 дней, и процесс эвакуации был проведен на высоком уровне.

    Он поблагодарил за заботу всех, в первую очередь президента Ильхама Алиева.

    Другая эвакуированная гражданка Эльнара Тагиева, прибывшая из Абу-Даби, также поблагодарила главу государства, посольство Азербайджана в ОАЭ, консульство страны в Дубае, "Азербайджанские авиалинии" и всех, кто внес свой вклад в процесс эвакуации.

    "Эвакуация организована на высоком уровне. Желаем, чтобы наше единство сохранялось всегда и чтобы подобные вопросы в будущем решались таким же оперативным образом", - сказала она.

    Təxliyə olunan: "Proses yüksək səviyyədə həyata keçirildi"
    Лента новостей