Эвакуированные из ОАЭ граждане отметили высокий уровень организации процесса

Граждане Азербайджана, доставленные сегодня спецрейсом из столицы Омана Маската в Баку, выразили благодарность госорганам и президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, один из эвакуированных граждан Азербайджана Хагани Сулейманов в комментарии журналистам сказал, что им были предоставлены отличные условия в Дубае в течение 10 дней, и процесс эвакуации был проведен на высоком уровне.

Он поблагодарил за заботу всех, в первую очередь президента Ильхама Алиева.

Другая эвакуированная гражданка Эльнара Тагиева, прибывшая из Абу-Даби, также поблагодарила главу государства, посольство Азербайджана в ОАЭ, консульство страны в Дубае, "Азербайджанские авиалинии" и всех, кто внес свой вклад в процесс эвакуации.

"Эвакуация организована на высоком уровне. Желаем, чтобы наше единство сохранялось всегда и чтобы подобные вопросы в будущем решались таким же оперативным образом", - сказала она.