İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar keçiriləcək

    Fərdi
    • 10 mart, 2026
    • 14:15
    Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar keçiriləcək

    Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının (FIVB) Level 2 seminarı mayın 25-dən 29-dək Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) tərəfindən təşkil olunacaq.

    Seminara FIVB-nin məşqçi-instruktoru, professor, türkiyəli Cengiz Akarçeşme rəhbərlik edəcək.

    FIVB-nin müəyyən etdiyi şərtlərə əsasən, Level-1 kursunu ən azı 2 il öncə keçmiş mütəxəssislər seminara qatıla bilərlər. Namizədlər ingilis dilini bilməli, həmçinin sağlamlıq vəziyyəti, fiziki hazırlıq səviyyəsi və məşqçilik bacarıqları ilə tələblərə cavab verməlidirlər.

    Voleybol Beynəlxalq seminar Cengiz Akarçeşme Azərbaycan Voleybol Federasiyası

    Son xəbərlər

    14:19
    Foto
    Video

    Xaçmazda şadlıq sarayının fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    14:17

    KİV: Qrossi bu həftə Rusiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    14:16

    Təxliyə olunan: "Proses yüksək səviyyədə həyata keçirildi"

    İnfrastruktur
    14:15

    Bakıda voleybol məşqçiləri üçün beynəlxalq seminar keçiriləcək

    Fərdi
    14:11

    Dünya çempionu Romero mövsümün sonunda "Tottenhem"dən ayrılacaq

    Futbol
    14:07
    Foto

    İrandan daha 14 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    14:05

    Fidanla Əraqçi yenidən Türkiyə hava məkanının pozulmasını müzakirə ediblər

    Region
    13:53

    İraq hava məkanının bağlanmasını daha üç gün uzadıb

    Digər ölkələr
    13:48

    Britaniya Şərqi Aralıq dənizinə ikinci gəmini göndərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti