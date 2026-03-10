İrandan daha 17 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub
Xarici siyasət
10 mart, 2026
- 12:14
İrandan daha 17 nəfərin Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilib.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onların təxliyəsi martın 10-u saat 00:00-dan 12:00-dək "Astara" dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə baş tutub.
Bunlardan 8-i Azərbaycan, 8-i Çin və 1-i Kanada vətəndaşıdır.
Bundan başqa, İranın bir vətəndaşı və Pakistanın bir diplomatı Azərbaycan ərazisindən İrana keçib.
