İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İrandan daha 17 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 12:14
    İrandan daha 17 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub

    İrandan daha 17 nəfərin Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilib.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onların təxliyəsi martın 10-u saat 00:00-dan 12:00-dək "Astara" dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə baş tutub.

    Bunlardan 8-i Azərbaycan, 8-i Çin və 1-i Kanada vətəndaşıdır.

    Bundan başqa, İranın bir vətəndaşı və Pakistanın bir diplomatı Azərbaycan ərazisindən İrana keçib.

    İrandan daha 17 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub
    İrandan daha 17 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub
    İrandan daha 17 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub
    İrandan daha 17 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub
    İrandan daha 17 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub
    İrandan daha 17 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Azərbaycan təxliyə
    Foto
    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 17 человек
    Foto
    17 more people evacuated from Iran to Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:54

    Ötən həftə ən çox yağıntı Astaraya düşüb

    Ekologiya
    12:53

    Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 2029-cu ilə qədər 300 min TEU-ya qədər artırılacaq

    İnfrastruktur
    12:50

    Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti seçkilərə xarici müdaxilə barədə məlumat yayıb

    Region
    12:49

    Rəqabət orqanı Regional Su Meliorasiya Xidmətində araşdırma aparır

    Biznes
    12:49

    Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    12:40

    İsveç Ukraynada qadınların dəstəklənməsi üçün 7,8 milyon dollar vəsait ayırır

    Digər ölkələr
    12:37
    Foto

    Tanınmış güləşçilər Xırdalanda şagirdlərlə görüş keçirib

    Fərdi
    12:36

    Azərbaycanda 2 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    12:33

    Ağsuda özünü dövlət qurumunun əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti