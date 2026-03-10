Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 17 человек

    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 12:30
    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 17 человек

    Сегодня с 00:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 17 человек.

    Как сообщает южное бюро Report, 8 из них - граждане Азербайджана, 8 - Китая и 1 - Канады.

    Эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".

    Кроме того, один гражданин Ирана и один пакистанский дипломат пересекли границу с территории Азербайджана в направлении Ирана.

