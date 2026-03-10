Сегодня с 00:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 17 человек.

Как сообщает южное бюро Report, 8 из них - граждане Азербайджана, 8 - Китая и 1 - Канады.

Эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".

Кроме того, один гражданин Ирана и один пакистанский дипломат пересекли границу с территории Азербайджана в направлении Ирана.