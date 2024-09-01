Председатель ОИК №71: За ходом голосования по округу наблюдают 777 наблюдателей

За ходом голосования по 71 избирательному округу наблюдают 777 наблюдателей.
Об этом муганскому бюро Report заявил председатель Джалилабадской городской окружной избирательной комиссии (ОИК) №71 Иса Аллахвердиев.
Он заявил о высокой явке избирателей: "По нашему округу к 12:00 уже проголосовали 25,3% избирателей".
Отметим, что по Джалилабадскому городскому избирательному округу №71 действуют 54 избирательных участка, на 14 из которых установлены веб-камеры. По этому округу зарегистрировано 51 442 избирателя.