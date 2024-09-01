Председатель ОИК №71: За ходом голосования по округу наблюдают 777 наблюдателей

За ходом голосования по 71 избирательному округу наблюдают 777 наблюдателей.

За ходом голосования по 71 избирательному округу наблюдают 777 наблюдателей.

Об этом муганскому бюро Report заявил председатель Джалилабадской городской окружной избирательной комиссии (ОИК) №71 Иса Аллахвердиев.

Он заявил о высокой явке избирателей: "По нашему округу к 12:00 уже проголосовали 25,3% избирателей".

Отметим, что по Джалилабадскому городскому избирательному округу №71 действуют 54 избирательных участка, на 14 из которых установлены веб-камеры. По этому округу зарегистрировано 51 442 избирателя.