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Председатель ОИК №71: За ходом голосования по округу наблюдают 777 наблюдателей

Председатель ОИК №71: За ходом голосования по округу наблюдают 777 наблюдателей За ходом голосования по 71 избирательному округу наблюдают 777 наблюдателей.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 13:29
Председатель ОИК №71: За ходом голосования по округу наблюдают 777 наблюдателей

За ходом голосования по 71 избирательному округу наблюдают 777 наблюдателей.

Об этом муганскому бюро Report заявил председатель Джалилабадской городской окружной избирательной комиссии (ОИК) №71 Иса Аллахвердиев.

Он заявил о высокой явке избирателей: "По нашему округу к 12:00 уже проголосовали 25,3% избирателей".

Отметим, что по Джалилабадскому городскому избирательному округу №71 действуют 54 избирательных участка, на 14 из которых установлены веб-камеры. По этому округу зарегистрировано 51 442 избирателя.

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Версия на английском языке Thousands of observers monitor voting process in Constituency No. 71
Версия на азербайджанском языке 71 saylı DSK-nın sədri: Dairə üzrə səsvermənin gedişini 777 müşahidəçi izləyir  

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