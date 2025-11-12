Председатель КС: В правовом государстве защита прав человека имеет первостепенное значение
- 12 ноября, 2025
- 09:28
В правовом государстве ключевое значение имеет наличие эффективных механизмов обеспечения прав и свобод человека.
Как передает Report, об этом написал председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев в своей статье.
Абдуллаев отметил, что в Конституции Азербайджана права и свободы человека закреплены как высшие ценности, принадлежащие каждому с момента рождения.
Он подчеркнул, что эти права являются неотъемлемыми, неприкосновенными и неотчуждаемыми.
"В самой масштабной главе Конституции, посвященной правам и свободам человека и гражданина, содержатся основные гарантии их реализации, а также пределы допустимых ограничений отдельных прав в соответствии с законом", - указал глава КС.
