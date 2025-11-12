Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Председатель КС: В правовом государстве защита прав человека имеет первостепенное значение

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 09:28
    Председатель КС: В правовом государстве защита прав человека имеет первостепенное значение

    В правовом государстве ключевое значение имеет наличие эффективных механизмов обеспечения прав и свобод человека.

    Как передает Report, об этом написал председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев в своей статье.

    Абдуллаев отметил, что в Конституции Азербайджана права и свободы человека закреплены как высшие ценности, принадлежащие каждому с момента рождения.

    Он подчеркнул, что эти права являются неотъемлемыми, неприкосновенными и неотчуждаемыми.

    "В самой масштабной главе Конституции, посвященной правам и свободам человека и гражданина, содержатся основные гарантии их реализации, а также пределы допустимых ограничений отдельных прав в соответствии с законом", - указал глава КС.

    Лента новостей