    KM sədri: Hüquqi dövlətdə insan hüquqlarının təminatı böyük əhəmiyyət kəsb edir

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:10
    Hüquqi dövlətdə insan hüquq və azadlıqlarının təminatı mexanizmlərinin mövcudluğu mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Konstitusiya Məhkəməsinin (KM) sədri Fərhad Abdullayev məqaləsində qeyd edib.

    O bildirib ki, Konstitusiyada həmin hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin doğulduğu andan malik olduğu ali dəyərlər kimi ifadə edilir və onlar toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz elan olunur:

    "İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına etibarlı və davamlı təminat yaradan Konstitusiyanın ən böyük fəslində əsas hüquq və azadlıqlar, onların həyata keçirilməsi mexanizmləri, habelə ayrı-ayrı hüquqların qanuni məhdudlaşdırılmasının yol verilən hədləri ehtiva edilib".

    Fərhad Abdullayev Konstitusiya Məhkəməsi “Konstitusiya və Suverenlik İli”
    Председатель КС: В правовом государстве защита прав человека имеет первостепенное значение
    Constitutional Court chair: Human rights' protection of paramount importance in rule-of-law state

