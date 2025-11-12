KM sədri: Hüquqi dövlətdə insan hüquqlarının təminatı böyük əhəmiyyət kəsb edir
Daxili siyasət
- 12 noyabr, 2025
- 09:10
Hüquqi dövlətdə insan hüquq və azadlıqlarının təminatı mexanizmlərinin mövcudluğu mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Konstitusiya Məhkəməsinin (KM) sədri Fərhad Abdullayev məqaləsində qeyd edib.
O bildirib ki, Konstitusiyada həmin hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin doğulduğu andan malik olduğu ali dəyərlər kimi ifadə edilir və onlar toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz elan olunur:
"İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına etibarlı və davamlı təminat yaradan Konstitusiyanın ən böyük fəslində əsas hüquq və azadlıqlar, onların həyata keçirilməsi mexanizmləri, habelə ayrı-ayrı hüquqların qanuni məhdudlaşdırılmasının yol verilən hədləri ehtiva edilib".
