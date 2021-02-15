Председатель госкомитета обсудил с послом вопрос возвращения вынужденных переселенцев

15 февраля председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с послом Германии в Азербайджане Вольфгангом Манигом.

15 февраля председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с послом Германии в Азербайджане Вольфгангом Манигом.

Как сообщили Report в Госкомитете, на встрече гостя проинформировали о проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, с которой Азербайджан столкнулся за последние тридцать лет в результате политики этнической чистки и оккупации Армении, проводимой работе по решению этой проблемы, а также о ситуации на освобожденных территориях, подготовке к возвращению вынужденных переселенцев в родные края.

Было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева осуществлены целенаправленные меры по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев. Забота об этой категории людей является также одним из основных направлений деятельности первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Посол Вольфганг Маниг поблагодарил за искренний прием. Дипломат высоко оценил завершение конфликта в регионе и создание условий для возвращения вынужденных переселенцев, выразил желание представляемой им страны оказать содействие в установлении устойчивого мира, восстановлении отношений между общинами и связей между гражданскими институтами. Он также отметил, что правительство Германии намерено и в дальнейшем продолжать реализацию проектов, направленных на поддержку вынужденных переселенцев.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.