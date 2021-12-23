Повышена зарплата сотрудников МВД, имеющих специальные звания

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Министерства внутренних дел, имеющих специальные звания, и ежемесячного должностного (тарифного) оклада гражданских служащих, не являющихся государственными сл

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Министерства внутренних дел, имеющих специальные звания, и ежемесячного должностного (тарифного) оклада гражданских служащих, не являющихся государственными служащими.

Как сообщает Report, согласно указу, сотрудникам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, имеющим специальные звания, установлена надбавка к месячному должностному окладу в размере 20 процентов.

Ежемесячные должностные (тарифные) оклады гражданских служащих Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, не являющихся государственными служащими, увеличены в среднем на 20 процентов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.