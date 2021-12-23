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Повышена зарплата сотрудников МВД, имеющих специальные звания

Повышена зарплата сотрудников МВД, имеющих специальные звания Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Министерства внутренних дел, имеющих специальные звания, и ежемесячного должностного (тарифного) оклада гражданских служащих, не являющихся государственными сл
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 16:56
Повышена зарплата сотрудников МВД, имеющих специальные звания

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Министерства внутренних дел, имеющих специальные звания, и ежемесячного должностного (тарифного) оклада гражданских служащих, не являющихся государственными служащими.

Как сообщает Report, согласно указу, сотрудникам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, имеющим специальные звания, установлена надбавка к месячному должностному окладу в размере 20 процентов.

Ежемесячные должностные (тарифные) оклады гражданских служащих Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, не являющихся государственными служащими, увеличены в среднем на 20 процентов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке DİN-in xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və mülki işçilərinin maaşı artırılıb

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