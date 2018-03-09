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    Повышена зарплата работников Службы госбезопасности и Службы внешней разведки

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

    Глава государства также подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.

    Согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящих распоряжений.

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