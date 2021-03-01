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Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы

Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы В ИВ Тертерского района данный факт Report подтвердили
Внутренняя политика
1 марта 2021 г. 10:58
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы

Попавшие в аварию на территории Тертерского района Азербайджана должностные лица уволены с работы.

Как передает Report, глава исполнительной власти Тертерского района Мустагим Амедов подписал решение в связи с этим.

Согласно решению, представитель исполнительной власти Талышского сельского административно-территориального округа района Анар Исмаилов, представитель исполнительной власти Агабейяллинского сельского административно-территориального округа Орхан Агаев, главный советник, главный бухгалтер Джанятагского сельского административно-территориального округа Ниджат Гулиев, главный советник, главный бухгалтер Чайлинского сельского административного округа Геюш Мурадов и Джахид Гулиев были освобождены с занимаемых должностей.

В ИВ Тертерского района данный факт Report подтвердили.

На прошлой неделе на территории Тертерского района на дороге Суговушан-Талыш произошло дорожно-транспортное происшествие.

Представитель исполнительной власти Талышского сельского административно-территориального округа района Анар Исмаилов потерял управление над автомобилем марки "Opel" из-за снега и гололеда, и машина перевернулась на обочину.

В результате А.Исмаилов и его пассажиры - представитель исполнительной власти Агабейяллинского сельского административно-территориального округа Орхан Агаев, главный советник, главный бухгалтер Джанятагского сельского административно-территориального округа Ниджат Гулиев, главный советник, главный бухгалтер Чайлинского сельского административного округа Геюш Мурадов и Джахид Гулиев получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Они были госпитализированы в Тертерскую центральную районную больницу.

По данному факту в Тертерском районном отделе полиции проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazidə qəzaya düşən şəxslər işdən çıxarıldı - EKSKLÜZİV

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