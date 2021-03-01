Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы

Попавшие в аварию на территории Тертерского района Азербайджана должностные лица уволены с работы.
Как передает Report, глава исполнительной власти Тертерского района Мустагим Амедов подписал решение в связи с этим.
Согласно решению, представитель исполнительной власти Талышского сельского административно-территориального округа района Анар Исмаилов, представитель исполнительной власти Агабейяллинского сельского административно-территориального округа Орхан Агаев, главный советник, главный бухгалтер Джанятагского сельского административно-территориального округа Ниджат Гулиев, главный советник, главный бухгалтер Чайлинского сельского административного округа Геюш Мурадов и Джахид Гулиев были освобождены с занимаемых должностей.
В ИВ Тертерского района данный факт Report подтвердили.
На прошлой неделе на территории Тертерского района на дороге Суговушан-Талыш произошло дорожно-транспортное происшествие.
Представитель исполнительной власти Талышского сельского административно-территориального округа района Анар Исмаилов потерял управление над автомобилем марки "Opel" из-за снега и гололеда, и машина перевернулась на обочину.
В результате А.Исмаилов и его пассажиры - представитель исполнительной власти Агабейяллинского сельского административно-территориального округа Орхан Агаев, главный советник, главный бухгалтер Джанятагского сельского административно-территориального округа Ниджат Гулиев, главный советник, главный бухгалтер Чайлинского сельского административного округа Геюш Мурадов и Джахид Гулиев получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Они были госпитализированы в Тертерскую центральную районную больницу.
По данному факту в Тертерском районном отделе полиции проводится расследование.