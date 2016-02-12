Помощник президента рассказал об основных целях встреч с представителями общественности в регионах

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Институты гражданского общества, средства массовой информации обладают широкими возможностями в пропаганде национально-духовных ценностей, мультикультуральных идей в Азербайджане, и мы стараемся постепенно повышать их роль в этой области".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он отметил, что в последнее время в нашей стране круг охвата средств массовой информации постепенно расширяется. В течение дня более 75 процентов населения отслеживают телевидение, интернет-ресурсы, читают газеты. Поэтому чиновники, работающие в центральных и местных органах исполнительной власти, должны более широко использовать возможности институтов гражданского общества, в том числе СМИ в деле распространения мультикультуральных идей, обогащения национально-духовных ценностей, просвещения населения в этом направлении.

Коснувшись встреч, проходивших в регионах с представителями общественности, Али Гасанов сказал: "Эти встречи проходят в соответствии с поручениями главы государства, данными на конференции, посвященной итогам второго года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах. Это имеет несколько целей. Одной из целей является то, чтобы изначально центральные органы исполнительной власти находились в более тесном контакте с населением района. Предложения, отзывы, идеи и инициативы представителей общественности, связанные с органами власти, были обобщены и использованы в процессе реформ. В соответствии с новым экономическим курсом, определенным президентом Азербайджана, перед центральными и местными органами исполнительной власти поставлены важные задачи. На встречах эти задачи доводятся до населения, разъясняются на местах. Это нацелено на то, чтобы, объединив инициативы общественности с политикой, проводимой государством, придать программам динамизм, осуществлять координацию инициатив населения, исполнительных структур и в целом гражданских инициатив в районах, создать условия для более интенсивного и эффективного проведения реформ. Имеются также другие цели: обобщить исходящие от населения пожелания и чаяния в целях повышения ответственности людей, задействования местных ресурсов, обеспечения поддержки людьми осуществления инициатив президента, связанных с социально-экономическим развитием страны, еще большего усовершенствования предпринимательской среды в районах, устранения негативных случаев и др. То есть, цель широка, и работа в этом направлении продолжается".