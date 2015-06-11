​Помощник президента: Мы призываем лиц, проводящих кампанию против Азербайджана, отступить от этого пути

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Некоторые западные круги часто выступают с заявлениями против Азербайджана на тему "политических заключенных". На повестку выдвигаются вопросы, связанные со свободой слова и печати, эти круги заявляют, что якобы в Азербайджане нет свободы слова.

Уже около 15-ти лет Азербайджан входит в членство Совета Европы. Это означает, что те, кого не устраивают азербайджанские суды, могут обратиться в Европейский суд".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей в Баку пресс-конференции заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов.

По его словам, в настоящее время политзаключенных в Азербайджане нет: "Защищаемые западными кругами некоторые лица обвиняются по конкретным статьям. Азербайджан - правовое государство. Здесь существует полная свобода политической деятельности. В стране насчитывается 55 политических партий, и заявления некоторых европейских кругов о "существовании в Азербайджане политических заключенных и отсутствии свободы печати" не соответствуют действительности".

А.Гасанов добавил, что некоторые западные круги пытаются политизировать спорт: "Мы располагаем фактами о том, что некоторые субъективно относящиеся к проводимой Азербайджаном политике силы пытаются направить ее в другое русло. Это мы наблюдаем в деятельности отдельных международных организаций.

Мы пытаемся идти своим путем и довести до мира суть своих действий. Очень жаль, что против Азербайджана проводится кампания. По этому поводу у нас имеются факты. Мы сожалеем об этом и призываем их отступить от этого пути".