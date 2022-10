​​​​​​​Помощник президента Азербайджана поделился публикацией о массовом захоронении в Эдилли

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района.

Как сообщает Report, в тексте говорится:

"В селе Эдилли обнаружено массовое захоронение азербайджанских военнослужащих, подвергнутых к пыткам и убитых во время Первой Карабахской войны. Эдилли использовался Арменией как лагерь для пленных. 4 000 азербайджанских солдат/гражданских жителей пропали без вести. Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений".