Помощник президента Азербайджана поделился публикацией о массовом захоронении в Эдилли
Помощник президента Азербайджана поделился публикацией о массовом захоронении в ЭдиллиПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района.
"В селе Эдилли обнаружено массовое захоронение азербайджанских военнослужащих, подвергнутых к пыткам и убитых во время Первой Карабахской войны. Эдилли использовался Арменией как лагерь для пленных. 4 000 азербайджанских солдат/гражданских жителей пропали без вести. Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений".
Mass grave of tortured/killed Azerbaijani militaries by during the 1st war identified in Edilli village. Edilli was used as concentration camp for Azerbaijani hostages by Armenia. 4000 Azerbaijani militaries/civilians remain missing. refuses to provide mass grave locations. pic.twitter.com/5FkgdaADBI