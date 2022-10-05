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​​​​​​​Помощник президента Азербайджана поделился публикацией о массовом захоронении в Эдилли

​​​​​​​Помощник президента Азербайджана поделился публикацией о массовом захоронении в Эдилли Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района.
Внутренняя политика
5 октября 2022 г. 07:33
​​​​​​​Помощник президента Азербайджана поделился публикацией о массовом захоронении в Эдилли

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района.

Как сообщает Report, в тексте говорится:

"В селе Эдилли обнаружено массовое захоронение азербайджанских военнослужащих, подвергнутых к пыткам и убитых во время Первой Карабахской войны. Эдилли использовался Арменией как лагерь для пленных. 4 000 азербайджанских солдат/гражданских жителей пропали без вести. Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений".

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev shares post on mass grave in Edilli 
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Edillidəki kütləvi məzarlıqla bağlı paylaşım edib

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