Хроника Западного Азербайджана: После убийства Семенд аги армяне полностью захватили Гёйчу

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философии по искусствоведению Эльчина Алибейли вышел в эфир сюжет под названием "После убийства Семенд аги армяне полностью захватили Гейчу".

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философии по искусствоведению Эльчина Алибейли вышел в эфир сюжет под названием "После убийства Семенд аги армяне полностью захватили Гёйчу".

Как передает Report, в передаче рассказывается о том, как в 1915 году армяне с особой жестокостью убивали тюрков и устроили им геноцид.

Также отмечается, что, несмотря на все свои зверства, армяне сразу же притворялись угнетенными, когда военных преступников из их числа ловили за руку и намеревались наказать.