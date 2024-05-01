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Хроника Западного Азербайджана: После убийства Семенд аги армяне полностью захватили Гёйчу

Хроника Западного Азербайджана: После убийства Семенд аги армяне полностью захватили Гёйчу В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философии по искусствоведению Эльчина Алибейли вышел в эфир сюжет под названием "После убийства Семенд аги армяне полностью захватили Гейчу".
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 04:36
Хроника Западного Азербайджана: После убийства Семенд аги армяне полностью захватили Гёйчу

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философии по искусствоведению Эльчина Алибейли вышел в эфир сюжет под названием "После убийства Семенд аги армяне полностью захватили Гёйчу".

Как передает Report, в передаче рассказывается о том, как в 1915 году армяне с особой жестокостью убивали тюрков и устроили им геноцид.

Также отмечается, что, несмотря на все свои зверства, армяне сразу же притворялись угнетенными, когда военных преступников из их числа ловили за руку и намеревались наказать.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan Xronikası: “Səmənd ağanın öldürülməsi ilə Göyçə ermənilərə tam təslim edildi”

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