Президент Ильхам Алиев сменил полномочного представителя в Нахчыване
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 12:54
Фуад Вахид оглу Наджафли освобожден от должности полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением главы государства на эту должность назначен Джейхун Рамиз оглу Джалилов.
Отметим, что Джалилов в 2023-2024 годах был министром труда и социальной защиты населения Нахчывана, а с 2024 года - премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики.
Последние новости
13:18
Найдены тела 18 погибших военнослужащих с потерпевшего крушение турецкого военного самолетаВ регионе
13:18
Пашинян объяснил почему раньше Армении отказывали продавать оружиеВ регионе
13:17
Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского районаДругие
13:16
Фото
Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и ГерцеговинеАрмия
13:14
Счетная палата предложила внести изменения в закон "О бюджетной системе"Финансы
13:13
Молдова утвердила денонсацию ряда соглашений в рамках СНГДругие страны
13:03
Замминистра: Экономический рост в Азербайджане полностью формируется за счет ненефтяного сектораФинансы
12:57
Папуашвили: ЕК выбирает не диалог с Грузией, а конфронтациюВ регионе
12:54