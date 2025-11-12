Президент Ильхам Алиев сменил полномочного представителя в Нахчыване

Фуад Вахид оглу Наджафли освобожден от должности полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением главы государства на эту должность назначен Джейхун Рамиз оглу Джалилов.

Отметим, что Джалилов в 2023-2024 годах был министром труда и социальной защиты населения Нахчывана, а с 2024 года - премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики.