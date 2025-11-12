Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib, yenisi təyin olunub - SƏRƏNCAM
- 12 noyabr, 2025
- 12:51
Fuad Vahid oğlu Nəcəfli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Digər sərəncamla Ceyhun Ramiz oğlu Cəlilov həmin vəzifəyə təyin olunub.
Qeyd edək ki, C.Cəlilov 2023-2024-ci illərdə Naxçıvanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri, 2024-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri olub.
