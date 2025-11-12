İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib, yenisi təyin olunub - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:51
    Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib, yenisi təyin olunub - SƏRƏNCAM
    İlham Əliyev

    Fuad Vahid oğlu Nəcəfli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Digər sərəncamla Ceyhun Ramiz oğlu Cəlilov həmin vəzifəyə təyin olunub.

    Qeyd edək ki, C.Cəlilov 2023-2024-ci illərdə Naxçıvanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri, 2024-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri olub.

    Президент Ильхам Алиев сменил полномочного представителя в Нахчыване
    President replaces his plenipotentiary representative in Nakhchivan

