Покрывало с бюста Мамед Эмина Расулзаде в Гяндже было снято - ФОТО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В парке "Демирйолчулар" в городе Гянджа снято покрывало с бюста основателя Азербайджанской демократической республики (АДР) Мамед Эмина Расулзаде.

Как сообщает сотрудник Report, покрывало с бюста снято. Сотрудники производственного объединения жилищно-коммунальных хозяйств города Гянджа проводят ремонтно-восстановительные работы в парке. На территории парка проводятся работы по озеленению территории и посадке различных видов декоративных деревьев.