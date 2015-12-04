 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Покрывало с бюста Мамед Эмина Расулзаде в Гяндже было снято - ФОТО

    Сотрудники производственного объединения жилищно-коммунальных хозяйств города Гянджа проводят ремонтно-восстановительные работы в парке

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В парке "Демирйолчулар" в городе Гянджа снято покрывало с бюста основателя Азербайджанской демократической республики (АДР) Мамед Эмина Расулзаде.

    Как сообщает сотрудник Report, покрывало с бюста снято. Сотрудники производственного объединения жилищно-коммунальных хозяйств города Гянджа проводят ремонтно-восстановительные работы в парке. На территории парка проводятся работы по озеленению территории и посадке различных видов декоративных деревьев. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi