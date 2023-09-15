Планируется создание Совета генеральных прокуроров стран ОИС

Ведется работа над созданием Совета генеральных прокуроров Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Ведется работа над созданием Совета генеральных прокуроров Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Турции Бекир Шахин.

Он сказал, что давно хотел увидеть Шушу: "Разрушения в Шуше и Физули глубоко потрясли меня. Отрадно, что в Шуше ведутся широкомасштабные строительные и реконструкционные работы. Верю, что через год, вернувшись сюда, я увижу Шушу еще более красивой. Здесь очень красивая и завораживающая природа".

Б.Шахин сказал, что армяне не выполняют данное слово: "Они играют с огнем".

Он выразил надежду, что в скором времени все незаконные армянские вооруженные формирования покинут территории Азербайджана. "Жду скорейшего открытия Зангезурского коридора", - добавил Бекир Шахин.

Генеральный прокурор Турции обратил внимание на то, что представленная им структура придает большое значение развитию связей с Азербайджаном. Он напомнил, что Организация экономического сотрудничества (ОЭС) была создана в 1985 году Турцией, Ираном и Пакистаном: "В 2012 году первое заседание Генеральных прокуроров стран ОЭС состоялось в Тегеране, 2-е-в Анталии, 3-е-в Исламабаде. Очень радует, что 4-е заседание проходит в братском Азербайджане. В 2021 году мы создали Совет генеральных прокуроров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). В настоящее время мы работаем над созданием Совета генпрокуроров Организации исламского сотрудничества".