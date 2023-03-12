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Петер Стоянов: Гейдар Алиев сыграл важную роль в укреплении отношений между Азербайджаном и Болгарией

Петер Стоянов: Гейдар Алиев сыграл важную роль в укреплении отношений между Азербайджаном и Болгарией Сегодня сотрудничество между Болгарией и Азербайджаном на очень высоком уровне. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев сыграл важную роль в укреплении этих отношений.
Внутренняя политика
12 марта 2023 г. 10:43
Петер Стоянов: Гейдар Алиев сыграл важную роль в укреплении отношений между Азербайджаном и Болгарией

Сегодня сотрудничество между Болгарией и Азербайджаном на очень высоком уровне. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев сыграл важную роль в укреплении этих отношений.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказал экс-президент Болгарии Петер Стоянов.

Он отметил, что Гейдар Алиев своей политической мудростью вывел Азербайджан на глобальную арену.

" Он спас Азербайджан от трудностей и опасностей, с которыми страна столкнулась в конфликтный период (в 90-ые годы)”, - добавил он.

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