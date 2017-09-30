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    Первый заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района уволен с работы

    Нового назначения на эту должность пока не было

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Первый заместитель главы Исполнительной Власти Агдамского района Зульфи Гасымов был освобожден от должности.

    Как сообщает карабахское бюро Report, решение в связи с этим подписал глава исполнительной власти Рагуб Мамедов.

    70-летний З.Гасымов проработал на этом посту около 10 лет.

    На пост первого заместителя главы Исполнительной власти Агдамского района нового назначения пока нет.

    Отметим, что З.Гасымов в то же время является председателем Агдамской районной организации правящей партии Ени Азербайджан.

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