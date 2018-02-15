Первый заместитель генпрокурора: На президентских выборах мы все должны работать добросовестно, честно

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ “В Азербайджане усилена база правового государства. Политическая стабильность в стране, демократические причины дают возможность провести выборы в прозрачных условиях”.

Как сообщает Report, об этом на совещании для председателей окружных избирательных комиссий заявил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов.

Он отметил, что в этом есть функция и органов прокуратуры: “В стране органы прокуратуры следят за следованием закону при проведении выборов. Основной вопрос в привлечении к ответственности нарушающих закон в этом процессе. Нарушители законодательства будут серьезно наказываться. В проводимых в Азербайджане выборах наибольшее число жалоб поступило при муниципальных выборах. Это из-за более массового характера данных выборов. В связи с президентскими выборами в 2013 году в органы прокуратуры поступило 6 обращений. По данным жалобам были предприняты соответствующие шаги”.

Р.Усубов добавил, что в предыдущих выборах были некоторые недочеты, однако в последние годы правонарушения не допускаются. Он сообщил, что органы прокуратуры сотрудничают с окружными избирательными комиссиями.

Р.Усубов сказал, что не будет допущено незаконное вмешательство в ход выборов: “Наказания в отношении допустивших это регулируются Уголовным кодексом и Кодексом административных правонарушений. Все должны следовать законодательству. Это государственное мероприятие, все должны работать добросовестно, честно. Должно быть так, чтобы после завершения выборов мы все могли спокойно смотреть друг другу в глаза”.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане состоялся 11 апреля.