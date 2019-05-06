Первый вице-президент поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Дорогие соотечественники.

Поздравляю вас с наступлением месяца Рамазан - месяца строгого поста и духовного обновления, размышлений и молитв, прощения и сострадания. Для миллионов мусульман во всем мире этот священный месяц - время нравственного совершенствования, благих и добрых дел.

В Азербайджане уважают свои духовные традиции, уходящие в глубину веков. Их нравственная и этическая основа остается неизменной. Ведь забота о ближнем, доброта и сострадание ценились во все времена.

Уверена, что месяц Рамазан станет временем единения и согласия, уважения и взаимопонимания. Пусть в эти священные дни месяца Аллах услышит и исполнит все ваши молитвы. Желаю вам мира, добра, счастья и благоденствия".