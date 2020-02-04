Первый вице-президент Азербайджана поздравила Полада Бюльбюльоглу

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом "Гейдар Алиев".

Как сообщает Report, в тексте поздравления, опубликованного на странице Мехрибан Алиевой в Instagram, говорится:

"Искренне поздравляю Народного артиста Азербайджанской Республики, Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом «Гейдар Алиев»!

Творчество Полада Бюльбюльоглу наполняет сердца людей добротой и благородством, верой в непоколебимую силу духа. Уникальный талант и неиссякаемая энергия позволили ему создать ряд прекрасных, неподвластных времени произведений. Их искренне любят люди разных возрастов и поколений.



Желаю Поладу Бюльбюльоглу - яркой и талантливой личности, снискавшей любовь и уважение друзей и почитателей крепкого здоровья, счастливой жизни в окружении родных и близких!".