Переселившимся в Ходжавенд 39 семьям вручены ключи от квартир

Прибывшей 28 апреля в Ходжавенд очередной группе переселенцев вручены ключи от квартир.

Как сообщает Report, на данном этапе в Ходжавенд вернулись 39 семей - 176 человек.

В церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.