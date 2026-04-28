Xocavənd şəhərinə çatan növbəti 39 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib
Daxili siyasət
- 28 aprel, 2026
- 15:18
Doğma yurduna aprelin 28-də yola salınan köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə köçürülən 176 nəfərdən ibarət 39 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib.
Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Son xəbərlər
17:01
Foto
Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibBiznes
16:58
Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRHAnalitika
16:56
Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmirASK
16:54
Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilibXarici siyasət
16:52
Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşibİKT
16:50
Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏYXarici siyasət
16:48
Foto
"Prezident Kuboku 2026": İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıbFərdi
16:46
Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirində ilk rəqibləri bəlli olubFərdi
16:40