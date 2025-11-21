Переселившимся в Ходжалы семьям вручены ключи от квартир

Переселившимся в город Ходжалы семьям вручены ключи от новых квартир.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечается, что на данном этапе в город вернулись 25 семей - 136 человек.

Прибывших в Ходжалы переселенцев встретили сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также представители Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.