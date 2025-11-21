Переселившимся в Ходжалы семьям вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 21 ноября, 2025
- 14:35
Переселившимся в город Ходжалы семьям вручены ключи от новых квартир.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Отмечается, что на данном этапе в город вернулись 25 семей - 136 человек.
Прибывших в Ходжалы переселенцев встретили сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также представители Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Последние новости
15:02
Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и ЕреваномВнешняя политика
15:02
Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025Другие страны
15:01
Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантовДругие страны
14:59
Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из АзербайджанаЭнергетика
14:58
СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"Энергетика
14:57
Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с АзербайджаномВнешняя политика
14:56
В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 разаЭнергетика
14:56
Фото
Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартирВнутренняя политика
14:56
Видео