Növbəti köç karvanı Xocalı şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub
Daxili siyasət
- 21 noyabr, 2025
- 13:58
Növbəti köç karvanı Xocalı şəhərinə çatıb.
Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 136 nəfərdən ibarət 25 ailə doğma yurduna qayıdıb.
Xocalıya çatan ailələri Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları və Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin rəsmiləri qarşılayıb.
