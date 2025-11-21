İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Daxili siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 13:58
    Növbəti köç karvanı Xocalı şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub

    Növbəti köç karvanı Xocalı şəhərinə çatıb.

    Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 136 nəfərdən ibarət 25 ailə doğma yurduna qayıdıb.

    Xocalıya çatan ailələri Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları və Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin rəsmiləri qarşılayıb.

    Xocalı köç Böyük Qayıdış
    Foto
    Переселившимся в Ходжалы семьям вручены ключи от квартир

