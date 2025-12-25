İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Almaniyada tənhalıqla mübarizə üçün 500 milyon avroluq fondun yaradılması təklif edilib

    Digər ölkələr
    • 25 dekabr, 2025
    • 23:49
    Almaniyada tənhalıqla mübarizə üçün 500 milyon avroluq fondun yaradılması təklif edilib

    Almaniyanın Şəhərlər və İcmalar Assosiasiyasının rəhbəri Andre Berqheqqer sosial infrastruktura investisiyaların artırılması və azı 500 milyon avro həcmində büdcə ilə tənhalıqla mübarizə üçün federal fond yaradılması təklifini irəli sürüb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Funke" media qrupuna müsahibəsində danışıb.

    Onun sözlərinə görə, tənhalıqla mübarizə vəsait çatışmazlığı səbəbindən uğursuzluğa düçar olmamalıdır. Berqheqqer vurğulayıb ki, bələdiyyələrin maliyyələşdirilməsinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması ilə yanaşı, həm də tənhalığa qarşı geniş miqyaslı federal və əyalət proqramına ehtiyac var.

    "Bələdiyyələr tənhalığın ilk növbədə hiss edildiyi və onunla ən səmərəli mübarizə apara biləcək yerdir", - Berqheqqer qeyd edib. Onun sözlərinə görə, ictimai məkanlar uzunmüddətli fasilələr, bayram günləri və erkən bağlanma olmadan əlçatan olmalıdır. O, nümunə olaraq kitabxanaları göstərib.

    A.Berqheqqer vurğulayıb ki, tənhalıq təkcə yaşlı insanlara toxunmur və müxtəlif yaş kateqoriyalarının probleminə çevrilib. Onun fikrincə, fondun maliyyələşdirilməsi Avropa İttifaqının vəsaitləri, federal büdcənin istifadə olunmayan qalıqları və ya büdcə təxsisatlarının yenidən bölüşdürülməsi hesabına həyata keçirilə bilər.

    Almaniya tənhalıq Andre Berqheqqer cərimə
    В ФРГ предложили создать фонд борьбы с одиночеством на €500 млн

    Son xəbərlər

    00:27

    Bolsonaru oğlunun Braziliya prezidentliyinə namizədliyini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    23:59

    Ukrayna Rusiya mallarının idxalına qadağanı bir il uzadıb

    Digər ölkələr
    23:49

    Almaniyada tənhalıqla mübarizə üçün 500 milyon avroluq fondun yaradılması təklif edilib

    Digər ölkələr
    23:30

    Ermənistanda çevriliş çağırışı olan media kontentlər qadağan ediləcək

    Region
    23:19

    Türkiyədə yaşayış binasında yanğın zamanı 15 nəfər tüstüdən zəhərlənib

    Region
    23:08
    Foto

    Azərbaycan səfirliyi Peruda aztəminatlı ailələrin uşaqlarına bayram hədiyyələri verib

    Xarici siyasət
    22:54
    Foto
    Video

    Sumqayıtda avtomobil yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    22:42

    "Mançester Yunayted" bu mövsüm İngiltərədə ən çox qol şansı əldə edən komandadır

    Futbol
    22:27

    Ərdoğan Sudan liderinə humanitar böhranın aradan qaldırılmasında dəstəyini ifadə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti