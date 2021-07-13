Паспорта COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства

Cертификаты COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства "myGov.az".

Cертификаты COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства "myGov.az".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

В личных кабинетах в разделе "Мои данные" на портале электронного правительства "myGov" граждане смогут ознакомиться с сертификатами иммунитета COVID-19 и вакцинации. Кроме того, в личном кабинете в разделе "Ведомства" выбрав Госагентство обязательного медицинского страхования можно посмотреть соответствующие сертификаты.

Через личный кабинет "myGov" гражданам также начали рассылать уведомления о результатах теста на COVID-19, а также о датах первой и второй введенных доз.