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Паспорта COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства

Паспорта COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства Cертификаты COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства "myGov.az".
Внутренняя политика
13 июля 2021 г. 15:05
Паспорта COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства

Cертификаты COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства "myGov.az".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

В личных кабинетах в разделе "Мои данные" на портале электронного правительства "myGov" граждане смогут ознакомиться с сертификатами иммунитета COVID-19 и вакцинации. Кроме того, в личном кабинете в разделе "Ведомства" выбрав Госагентство обязательного медицинского страхования можно посмотреть соответствующие сертификаты.

Через личный кабинет "myGov" гражданам также начали рассылать уведомления о результатах теста на COVID-19, а также о датах первой и второй введенных доз.

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Версия на азербайджанском языке COVID-19 sertifikatları artıq “myGov”da

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