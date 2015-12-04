​Парламент принял закон, запрещающий демонстрацию религиозных лозунгов в общественных местах

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Впредь в Азербайджане запретят демонстрировать религиозные лозунги и другие атрибуты религиозного характера (за исключением религиозных атрибутов, которые носят при себе) вне мест поклонения, то есть в общественных местах.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсудили вопрос внесения нового пункта в закон "О свободе вероисповедания".

Согласно предложенному дополнению, религиозные флаги могут вывешиваться лишь над местами поклонения, религиозными центрами и религиозными управлениями.

Кроме того, касающиеся ислама религиозные ритуалы и церемонии могут проводиться исключительно гражданами Азербайджанской Республики. Проведение получившими образование за рубежом гражданами Азербайджана исламских религиозных ритуалов и церемоний запрещается.

В то же время, связанный с религиозными ритуалами и церемониями 21-ый пункт закона будет переименован на "Религиозные ритуалы, церемонии и атрибуты".

Кроме того, соответствующее дополнение внесено и в Уголовный кодекс (статья 168-1). Согласно дополнению, за проведение исламских ритуалов и церемоний получившими за рубежом религиозное образование гражданами Азербайджана предусматривается штраф от 1 000 до 5 000 манатов или же лишение свободы сроком до 1 года.

Проект был вынесен на голосование и принят на пленарном заседании Милли Меджлиса.