Парламент Азербайджана утвердил Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции
Внутренняя политика
- 30 сентября, 2026
- 12:46
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Милли Меджлис Азербайджана утвердил Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Как сообщает Report, законопроект об утверждении протокола был вынесен на обсуждение на первом заседании осенней сессии парламента.
Согласно документу, Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года утвержден с соответствующей оговоркой и заявлениями Азербайджана.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Milli Məclis Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokolu təsdiq edib
Milli Majlis approves Second Additional Protocol to European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
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