Парламент Азербайджана утвердил Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции

Милли Меджлис Азербайджана утвердил Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как сообщает Report, законопроект об утверждении протокола был вынесен на обсуждение на первом заседании осенней сессии парламента.

Согласно документу, Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года утвержден с соответствующей оговоркой и заявлениями Азербайджана.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.