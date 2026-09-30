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    Парламент Азербайджана утвердил Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 12:46
    Парламент Азербайджана утвердил Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции

    Милли Меджлис Азербайджана утвердил Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

    Как сообщает Report, законопроект об утверждении протокола был вынесен на обсуждение на первом заседании осенней сессии парламента.

    Согласно документу, Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года утвержден с соответствующей оговоркой и заявлениями Азербайджана.

    После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Правовая помощь Европейская конвенция Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Milli Məclis Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokolu təsdiq edib
    Milli Majlis approves Second Additional Protocol to European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
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