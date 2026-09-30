Milli Məclis Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokolu təsdiq edib
Daxili siyasət
- 30 sentyabr, 2026
- 12:45
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Milli Məclis "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokolu təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, Protokolun təsdiqi haqqında qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasının bugünkü - ilk iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Sənədə əsasən, 2001-ci il 8 noyabr tarixli "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokol Azərbaycanın müvafiq qeyd-şərti və bəyanatları ilə təsdiq edilib.
Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul olunub.
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