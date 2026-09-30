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    Milli Məclis Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokolu təsdiq edib

    Daxili siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 12:45
    Milli Məclis Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokolu təsdiq edib

    Milli Məclis "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokolu təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, Protokolun təsdiqi haqqında qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasının bugünkü - ilk iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Sənədə əsasən, 2001-ci il 8 noyabr tarixli "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokol Azərbaycanın müvafiq qeyd-şərti və bəyanatları ilə təsdiq edilib.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul olunub.

    Milli Məclis Сinayət hadisəsi
    Парламент Азербайджана утвердил Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции
    Milli Majlis approves Second Additional Protocol to European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
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