Парламент Азербайджана дал жесткий ответ проекту Конгресса США "Азербайджанский демократический акт"

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был жестко раскритикован проект "Азербайджанский демократический акт", представленный Конгрессу США, и предусматривающий применение санкций к ряду высокодолжностных лиц Азербайджана.

Как сообщает Report, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Самед Сеидов отметил, что политика США стала проармянской, она стала заложником лиц, фактически выполняющих заказы армян.

Он заявил, что подобные случаи оказывают негативное воздействие на США: "Хельсинкская комиссия США - это организация, созданная для сотрудничества с ОБСЕ. Крис Смит посредством анти-азербайджанского проекта делает все возможное для возникновения больших провокаций".

Председатель комитета подчеркнул, на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая состоится в январе, будут обсуждаться несколько документов в связи с Нагорным Карабахом и другими территориями, находящимися под армянской оккупацией: "Все это стало возможным благодаря работе азербайджанской делегации. Сегодня Азербайджан является важным государством в регионе, основывающимся на политику мира".

По словам депутата Сахиба Алыева, Азербайджан всесторонне сотрудничает с США. Он отметил, что силы, находящиеся под влиянием армянского лобби в США, все время стараются навредить отношениям между двумя странами: "Эти силы обвиняют Азербайджан в агрессии против Армении и Нагорного Карабаха, хотя агрессии подверглись мы сами. Речь идет о том, что США играет положительную роль в регионе, поэтому подобные действия направлены против собственных интересов США".

Депутаты Фазаиль Агамалы и Фазиль Мустафа отметили, что растущее в регионе влияние Азербайджана беспокоит некоторые силы, поэтому некоторые проармянские круги выступают против нашей страны бесмысленными и нелепыми высказываниями.

Депутат Гудрат Гасангулиев добавил, что этот шаг сделан в угоду армянскому лобби.