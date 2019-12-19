Президент подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Хошбахта Юсифзаде

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Хошбахта Юсифзаде.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"В январе 2020 года исполняется 90 лет известному ученому-нефтянику и геологу, первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, дважды лауреату Государственной премии республики и лауреату Премии Гейдара Алиева, академику Хошбахту Баги оглу Юсифзаде.

Хошбахту Юсифзаде принадлежат исключительные заслуги в успешном проведении широкомасштабных поисково-разведывательных работ на Каспийском море и выявлении его богатого потенциала, он вписал яркие страницы в нефтяную летопись Азербайджана. С участием и под руководством Хошбахта Юсифзаде были открыты и введены в эксплуатацию более 20 нефтегазовых месторождений. Он внес большой вклад в успешную реализацию новой нефтяной стратегии независимого Азербайджана. Исследования геолога-ученого по решению актуальных проблем нефтегазовой промышленности получили достойную оценку".

Согласно распоряжению, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики совместно с Национальной академией наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею академика Хошбахта Юсифзаде.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.