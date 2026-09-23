Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию

В соответствии с распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанным сегодня президентом Ильхамом Алиевым, освобождены двое граждан Турции, отбывавших наказание в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, речь идет о Демире Мехмете и Оздемире Салихе, которые отбывали наказание в Исправительном учреждении смешанного режима Пенитенциарной службы Министерства юстиции НАР.

Распоряжение было незамедлительно исполнено, после чего они вышли на свободу.