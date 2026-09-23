Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 15:42
    Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию

    В соответствии с распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанным сегодня президентом Ильхамом Алиевым, освобождены двое граждан Турции, отбывавших наказание в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, речь идет о Демире Мехмете и Оздемире Салихе, которые отбывали наказание в Исправительном учреждении смешанного режима Пенитенциарной службы Министерства юстиции НАР.

    Распоряжение было незамедлительно исполнено, после чего они вышли на свободу.

    Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию
    Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию
    Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию
    Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию
    Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию

    Помилование осужденных в Азербайджане Нахчыванская Автономная Республика Турция
    Фото
    Видео
    Naxçıvanda cəza çəkən iki Türkiyə vətəndaşı Əfv Sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb
    Фото
    Two Turkish citizens serving sentences in Nakhchivan released under pardon order
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    02:21

    Бундесрат одобрил снижение налога на топливо в Германии

    Другие страны
    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    Лента новостей