Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию
Внутренняя политика
- 23 сентября, 2026
- 15:42
В соответствии с распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанным сегодня президентом Ильхамом Алиевым, освобождены двое граждан Турции, отбывавших наказание в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).
Как сообщает нахчыванское бюро Report, речь идет о Демире Мехмете и Оздемире Салихе, которые отбывали наказание в Исправительном учреждении смешанного режима Пенитенциарной службы Министерства юстиции НАР.
Распоряжение было незамедлительно исполнено, после чего они вышли на свободу.
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