İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanda cəza çəkən iki Türkiyə vətəndaşı Əfv Sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 15:13
    Naxçıvanda cəza çəkən iki Türkiyə vətəndaşı Əfv Sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb

    Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 23-də imzaladığı "Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında" Sərəncama uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) cəza çəkən iki Türkiyə vətəndaşı azadlığa buraxılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, əfv olunan şəxslər arasında Naxçıvan MR Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində cəza çəkən iki nəfər – Türkiyə Respublikasının vətəndaşları Demir Mehmet və Özdemir Salih də yer alıb.

    Sərəncamın icrası dərhal təmin edilib və adıçəkilən şəxslər azadlığa buraxılıblar.

    Naxçıvanda cəza çəkən iki Türkiyə vətəndaşı Əfv Sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb
    Naxçıvanda cəza çəkən iki Türkiyə vətəndaşı Əfv Sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb
    Naxçıvanda cəza çəkən iki Türkiyə vətəndaşı Əfv Sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb
    Naxçıvanda cəza çəkən iki Türkiyə vətəndaşı Əfv Sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb
    Naxçıvanda cəza çəkən iki Türkiyə vətəndaşı Əfv Sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb

    Əfv sərəncamı Türkiyə vətəndaşları Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Foto
    Отбывавшие наказание в Нахчыване граждане Турции попали под амнистию
    Foto
    Two Turkish citizens serving sentences in Nakhchivan released under pardon order
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:13

    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    01:05

    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib

    Region
    00:53

    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:37

    Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    00:26

    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:11

    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:54

    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    23:50

    Marko Rubio: ABŞ və İran arasındakı təmaslarda irəliləyiş yoxdur

    Digər ölkələr
    23:33

    Kats Suriyaya xəbərdarlıq edib: Əbədi olaraq İsrailin nəzarətində qalacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti