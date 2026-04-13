    Орхан Саттаров назначен пресс-секретарем президента Азербайджана

    13 апреля, 2026
    • 14:16
    Орхан Саттаров назначен пресс-секретарем президента Азербайджана

    Орхан Раджаб оглу Саттаров назначен пресс-секретарем президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

    Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib
    Orkhan Sattarov appointed Azerbaijani presidential press secretary

    Последние новости

    18:11

    Чистая прибыль инвесткомпаний Азербайджана сократилась на 32%

    Финансы
    18:10
    Фото

    Доступ к Большой Мардакянской крепости ограничен из-за частичного обрушения

    Искусство
    18:09
    Фото

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье

    Индивидуальные
    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    Лента новостей