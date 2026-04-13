    Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib

    • 13 aprel, 2026
    • 14:11
    Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib
    Orxan Rəcəb oğlu Səttarov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

    Орхан Саттаров назначен пресс-секретарем президента Азербайджана
    Orkhan Sattarov appointed Azerbaijani presidential press secretary

