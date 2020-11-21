О нас
Report Georgia
Аудио новости

Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией

Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось республиканское совещание Оперативного штаба.
Внутренняя политика
21 ноября 2020 г. 15:59
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией

Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось республиканское совещание Оперативного штаба.

Как сообщает Report, на совещании наряду с членами Оперативного штаба участвовали главы исполнительной власти 68 районов и городов, начальники местных отделов МВД и СГБ, районные и городские прокуроры, руководители отделов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических станций.

"В ходе военных действий все возможности были мобилизованы во имя достижения победы. Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия добилась победы, освободив оккупированные земли. Ныне борьба с пандемией вновь в приоритете, поэтому необходимо мобилизовать все наши возможности", - отметил премьер-министр Али Асадов.

На совещании были обсуждены динамика инфицирования за последние несколько недель, работа, проводимая в области здравоохранения, контроль за соблюдением требований карантинного режима, ситуация в районах и городах с высокой степенью инфицирования. На совещании было принято решение усилить контроль за всеми требованиями карантина, в том числе ношением масок, а также проводить просветительскую работу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Operativ Qərargahda pandemiya ilə bağlı respublika müşavirəsi keçirilib

Новости партнеров

Самое читаемое

Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
15 ноября 2020 г. 00:00
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
16 ноября 2020 г. 14:11
Армяне покидают азербайджанский Кельбаджар
ВидеоАрмяне покидают азербайджанский Кельбаджар
14 ноября 2020 г. 17:41
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
17 ноября 2020 г. 13:32
Сотруднику ANAMA ампутировали левую ногу
Сотруднику ANAMA ампутировали левую ногу
15 ноября 2020 г. 00:26
Азербайджан определит место размещения Совместного центра мониторинга в Карабахе
Азербайджан определит место размещения Совместного центра мониторинга в Карабахе
16 ноября 2020 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi