Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией

Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось республиканское совещание Оперативного штаба.

Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось республиканское совещание Оперативного штаба.

Как сообщает Report, на совещании наряду с членами Оперативного штаба участвовали главы исполнительной власти 68 районов и городов, начальники местных отделов МВД и СГБ, районные и городские прокуроры, руководители отделов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических станций.

"В ходе военных действий все возможности были мобилизованы во имя достижения победы. Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия добилась победы, освободив оккупированные земли. Ныне борьба с пандемией вновь в приоритете, поэтому необходимо мобилизовать все наши возможности", - отметил премьер-министр Али Асадов.

На совещании были обсуждены динамика инфицирования за последние несколько недель, работа, проводимая в области здравоохранения, контроль за соблюдением требований карантинного режима, ситуация в районах и городах с высокой степенью инфицирования. На совещании было принято решение усилить контроль за всеми требованиями карантина, в том числе ношением масок, а также проводить просветительскую работу.