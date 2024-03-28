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Омбудсмен встретилась с армянами, проживающими в Ханкенди

Омбудсмен встретилась с армянами, проживающими в Ханкенди Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева посетила созданный в Ханкенди социальный приют для уязвимых групп населения, где встретилась жителями армянского происхождения.
Внутренняя политика
28 марта 2024 г. 12:19
Омбудсмен встретилась с армянами, проживающими в Ханкенди

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева встретилась в Ханкенди с жителями армянского происхождения, и посетила созданный в городе социальный приют для уязвимых групп населения.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Сабина Алиева ознакомилась с условиями, созданными в социальном приюте Министерства труда и социальной защиты населения в Ханкенди. Омбудсмен поинтересовалась состоянием обеспечения прав и свобод обитателей приюта и тех, кто регулярно пользуется услугами социального учреждения. Она подробно рассказала о полномочиях омбудсмена.

Был проведен мониторинг питания и услуг, оказываемых психологами и социальными работниками.

Алиева также побеседовала с жителями, которые отметили, что довольны отношением к ним и созданными условиями.

Сотрудники аппарата омбудсмена передали учреждению плакаты с информацией о круглосуточном колл-центре Уполномоченного по правам человека (916).

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Версия на английском языке Ombudsman meets with residents of Armenian descent in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Xankəndidə erməniəsilli sakinlərlə görüşüb, sığınacağa baş çəkib

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